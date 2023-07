Moda e solidarietà: sfilata a Scopello con incasso devoluto alla ricerca

Spesso associato a bellezza e glamour, nel variopinto mondo della moda c’è spazio anche per l’altruismo e la solidarietà. E’ il caso di un evento esclusivo che si è svolto presso la Torre di Scopello nei giorni scorsi: una sfilata di moda con gli abiti dello stilista Martino Midali il cui ricavato è stato devoluto interamente all’Associazione Loto Odv per la ricerca sul cancro ovarico. Un’occasione speciale in cui stile e impegno si fondono per una causa di grande importanza. L’evento realizzato ha sfruttato la sua influenza per creare ulteriore consapevolezza sulla ricerca sul cancro e raccogliere fondi, cruciali per sostenere la ricerca scientifica . È stata un’opportunità per lo stilista di Moda di fama internazionale Martino Midali di mostrare la sua creatività attraverso la sfilata dei suoi abiti indossati da modelle speciali: dottoresse dell’Ospedale Civico di Palermo, donne della Federazione FIDAPA delle sezioni della provincia di Trapani e Palermo, , donne che hanno affrontato la malattia o che ancora combattono contro il tumore. L’intero ricavato della vendita dei biglietti, è stato devoluto alla Loto Odv a sostegno della ricerca, dei servizi e per attività dedicate alle pazienti. La collezione esclusivamente creata per questo evento ha fatto brillare gli occhi degli spettatori e di tutte le modelle della Fidapa e non, che hanno avuto l’opportunità di apprezzare la bellezza delle creazioni e di contribuire a una nobile causa, per la FIDAPA Sezione di Marsala hanno presenziato e dato il loro contributo, la presidente Rita Canino, la socia Maria Rita Carnevale, e la giovane Gloria Marino

“L’evento – dichiara la presidente della Fidapa Sezione Marsala, Rita Canino – è stato sostenuto dalla nostra sezione di Marsala da una rappresentanza di socie che hanno presenziato personalmente, io stessa come donna e rappresentante della Sezione di Marsala ho indossato e sfilato un abito meraviglioso. Lo scopo di questo evento è stato quello di sensibilizzare molto di più il pubblico sull’importanza della ricerca, perché un sostegno alla ricerca significa essere convinti che la prevenzione possa aiutare tantissime persone. Il tumore all’ovaio è ancora difficile riconoscerlo nelle prime fasi, ecco perché è assolutamente necessario investire nella ricerca”.