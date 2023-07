Le criticità dell’Abele Ajello di Mazara: incontro tra Quinci e Spera

Le criticità dell’ospedale “Abele Ajello” di Mazara del Vallo sono state al centro dell’incontro tenutosi a Trapani tra il sindaco mazarese Salvatore Quinci, accompagnato dall’esperto Antonino Arena, e il commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani Vincenzo Spera.

Diversi i temi affrontati con il commissario, dai disagi causati nel reparto pediatria dell’ospedale Abele Ajello a seguito della turnazione richiesta nell’omologo reparto dell’ospedale di Trapani alla carenza di medici nel reparto di medicina interna.

Durante l’incontro sono altresì stati manifestati i disagi registrati presso l’ospedale di Mazara del Vallo a causa della estenuante condizione dei cardiologi costretti a coprire turni anche presso il Pronto Soccorso.

La prevista assunzione da parte dell’ASP di Trapani di una squadra di nuovi medici – ha rassicurato Spera – consentirà di destinare all’Abele Ajello le giuste figure professionali per far fronte alla carenza di organico.

Spera si è poi impegnato a far si che almeno un giorno a settimana personale del reparto oculistico del nosocomio di Castelvetrano sarà a Mazara per interventi di cataratta e, all’assunzione di nuovi ortopedici prevista per la fine del mese di agosto, per la riapertura del reparto di ortopedia con la disponibilità di quattro posti letto.

Per quanto riguarda il laboratorio di analisi, il commissario Spera ha assicurato che raddoppierà i prelievi giornalieri per esterni e per gli esami di radiologia, tac e radiografia per esterni che saranno garantiti ogni pomeriggio, in entrambi i casi senza necessità di prenotazione al CUP e con pagamento direttamente in sede.

Confermata poi la pubblicazione del bando per l’acquisto dell’apparecchiatura per la risonanza magnetica che entrerà in funzione prima di fine anno.