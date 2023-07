Europa Verde a Levanzo per la mobilitazione in difesa delle coste siciliane

Europa Verde Sicilia aderisce alla Giornata di mobilitazione a difesa della bellezza e della integrità delle coste siciliane. L’iniziativa si svolgerà sull’isola di Levanzo domenica 2 luglio, per dire, insieme a tanti cittadini liberi, associazioni, comitati, che la natura è un bene in sé e va tutelata. “Per dire, forte, che la naturalità delle coste – sottolineano la portavoce regionale Antonella Ingianni e il portavoce provinciale Mattia Filippi – va difesa dall’impatto di attività umane affinché possa offrire a tutti i suoi servizi ecosistemici e garantire a tutti il diritto alla bellezza”.

Europa verde, in particolare – dopo la interrogazione parlamentare presentata dall’onorevole Angelo Bonelli il 15 maggio scorso e la successiva diffida di annullamento in autotutela dei titoli autorizzativi di un solarium a servizio di una struttura alberghiera a Levanzo, sottolinea che è dovere della pubblica amministrazione riconsegnare agli isolani e a quanti ne vogliono godere un pezzo di costa libera da ogni struttura.