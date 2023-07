A Petrosino continua la pulizia straordinaria delle spiagge

Continuano le operazioni di pulizia straordinaria delle spiagge libere del litorale più utilizzate per la balneazione. Per renderle fruibili si sta provvedendo alla rimozione dei rifiuti abbandonati sugli arenili o depositati lungo la costa durante la stagione invernale. Si interverrà anche con il rastrellamento e il passaggio settimanale della macchina pulispiaggia, lo svuotamento quotidiano dei cestini di raccolta dei rifiuti e la collocazione di passerelle in legno che renderanno accessibili le spiagge anche a chi ha difficoltà motorie. La prossima settimana è poi in programma la disinfestazione di tutte le spiagge e dell’intero territorio comunale, dove sarà anche effettuata la bonifica dei rifiuti abbandonati.

«Il mare e le spiagge sono una risorsa preziosa per la nostra comunità da un punto di vista ambientale, sociale ed economico ed è nostro dovere adottare uno stile di vita più “attento e sostenibile”, che ci consenta di garantire l’igiene, il decoro dei luoghi, il rispetto dell’ambiente e la serena fruizione delle spiagge. Proprio per questo, come Amministrazione, abbiamo voluto fare la nostra parte, attivandoci con interventi di pulizia straordinaria del litorale, che si protrarranno per tutta la stagione estiva, consentendo la fruizione delle nostre bellissime spiagge – dichiarano il sindaco Giacomo Anastasi e l’assessora Antonella Pipitone – Rivolgo un appello ai cittadini petrosileni, ma anche a visitatori e turisti affinché, mossi da buon senso e da buone norme comportamentali, diano il proprio contributo alla salvaguardia del litorale e, più in generale, del nostro territorio».