Verstappen in pole davanti alle Ferrari al Gp d’Austria

SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – E’ ancora una volta dell’olandese e campione del mondo della Red Bull Max Verstappen il miglior tempo che nell’ultima porzione di qualifiche gli vale la pole position per la gara di domenica del Gran Premio d’Austria, in programma sul circuito di Spielberg. Benissimo le Ferrari, che si piazzano seconda e terza rispettivamente con il monegasco Charles Leclerc, distante appena quarantotto millesimi da Verstappen, e lo spagnolo Carlos Sainz, con un altrettanto ottimo Lando Norris che piazza la sua McLaren in quarta posizione sulla griglia. Solo quinta la Mercedes di Lewis Hamilton, seguita dalle due Aston Martin di Lance Stroll e Fernando Alonso. Chiudono la top ten Hulkenberg in Haas, Gasly in Alpine e Albon in Williams.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).