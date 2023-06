Ucraina, Tajani “Non vedo all’orizzonte una trattativa di pace”

ROMA (ITALPRESS) – Pace più vicina o più lontana? “Difficiledirlo, non vedo all’orizzonte un inizio di trattativa di pace.Adesso è in missione a Mosca il cardinale Zuppi, ma non mi pareche i russi abbiano dato molte rassicurazioni”. Lo ha detto ilministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, ospite di “Dritto erovescio” su Retequattro.Parlando invece di immigrazione, Tajani ha sottolineato che “purtroppo ci sono tante concause: la situazione in Tunisia, il terremoto in Turchia, Siria, Afghanistan, siccità, terrorismo, cambiamento climatico, che spingono gente a fuggire, poi non c’è solo il Mediterraneo ma anche la rotta balcanica. Il problema è di tutta l’Europa, o lo si affronta insieme o non si risolve”.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).