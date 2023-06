Iniziata la prima pulizia delle spiagge di Tre Fontane

È iniziato martedì il primo intervento di pulizia straordinaria e di bonifica dell’arenile di Tre Fontane disposto come ogni anno dall’Amministrazione comunale di Campobello al fine di consentire la piena fruibilità della frazione a cittadini e turisti per l’intera durata della stagione estiva.

L’intervento, che interesserà con continuità la frazione balneare per l’intera stagione, sarà eseguito dalla ditta PULITALIA soc. cop. aggiudicataria della gara appaltata dal Comune tramite MEPA per l’importo complessivo di 38mila euro.

Le opere, che si alterneranno giornalmente tra il lato est e quello ovest, saranno eseguite con l’impiego di personale e di mezzi meccanici (pulisci-spiaggia) e consisteranno nella rimozione di tutto il materiale e dei rifiuti depositati sull’arenile e nella collocazione lungo tutta la spiaggia di Tre Fontane e Torretta Granitola di nuovi cestini porta sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Nel frattempo sono iniziati ieri e saranno completati a breve anche i lavori di posizionamento degli scivoli per l’accesso delle persone diversamente abili alla spiaggia di Tre Fontane.

Gli interventi sono coordinati dall’assessore comunale all’Ambiente Giovanni Palermo.

A partire da sabato 1° luglio, inoltre, anche nelle frazioni balneari, prenderà il via il servizio di pulizia stradale con spazzatrice meccanica, che interesserà le seguenti vie: (Tre Fontane/lunedì: via Trapani, via 8 Marzo, piazzale Torre, viale V. Accardi; venerdì: tratto compreso tra la via 8 Marzo e la via Arezzo. Torretta Granitola/mercoledì: via Padre Adami, via Cortez, via Dandolo, via Cuttone, via Pisciotta, via Torricelli, via Prinzivalli e via Pignatelli).

Il servizio è segnalato da apposita cartellonistica in cui sono indicati i tratti di strada in cui sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 4 alle ore 7 del mattino.

Il sindaco Castiglione e l’assessore alla Polizia municipale Biagio Stallone, pertanto, invitano la cittadinanza a rispettare tale segnaletica, al fine di consentire ai mezzi di espletare in maniera idonea e completa il servizio.