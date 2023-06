Petrosino: si rinnova in chiave green l’illuminazione pubblica

Prenderà il via la prossima settimana un intervento di ripristino parziale degli impianti di illuminazione comunale, che sarà finanziato con un importo complessivo di circa 47.000 euro. L’intervento prevede la sostituzione di ottanta corpi illuminanti a led e la collocazione di alcuni lampioni fotovoltaici in alcune strade non servite e in aree pubbliche in cui l’assenza di illuminazione determina criticità per il traffico veicolare.

«Una delle nostre priorità è riuscire a realizzare un sistema di pubblica illuminazione che renda Petrosino una città non solo più sicura ma sempre più green e più votata al risparmio energetico – dichiarano il sindaco Giacomo Anastasi e l’assessora Antonella Pipitone –. Questo intervento era atteso da anni e finalmente siamo riusciti a fare un primo passo. Oltre alla sostituzione di corpi illuminanti a led, saranno installati anche alcuni lampioni a pannelli fotovoltaici che consentiranno una riduzione di costi di opere edili, visto che non necessitano di cavidotti o linee e di contatori per l’energia elettrica, e che garantiranno l’illuminazione notturna di strade che fino a oggi sono rimaste al buio».