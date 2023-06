Prorogata la mostra sul fondo antico del Museo Pepoli di Trapani che ha incantato gli studiosi

Consenso di pubblico e interesse da parte di studiosi e non addetti ai lavori, per la mostra “Le storie dei libri. Il fondo antico del Museo Pepoli”. Per questo è prorogata sino al 3 settembre 2023.

Si offrirà in tal modo l’opportunità ai trapanesi e ai numerosi turisti presenti in città nei mesi estivi di scoprire alcuni pregevoli volumi antichi che impreziosivano le collezioni del conte Agostino Pepoli, mecenate ed illustre cultore di antichità e d’arte fondatore del Museo, e del conte Francesco Hernandez junior.

Allo scopo di istituire un suggestivo dialogo fra le arti, grazie alla collaborazione con il Conservatorio di Musica di Stato “Antonio Scontrino”, si svolgeranno due concerti, secondo il seguente calendario:

Domenica 2 luglio, ore 11,00, concerto per clavicembalo, flauto e tiorba con musiche di Merula, Scarlatti, Platti, Vivaldi;

Martedì 4 luglio, ore 18,00, Monesis Duo, concerto per sassofono e fisarmonica.

Si coglie l’occasione per comunicare che la visita alla mostra è gratuita e che nelle prime domeniche del mese (2 luglio, 6 agosto, 3 settembre) sarà possibile visitare gratuitamente l’intero Museo.

Orari di apertura:

Feriali ore 9,00-18,00 (ultimo ingresso ore 17,00)

Festivi ore 9,00-13,00 (ultimo ingresso ore 12,00)

Chiusura: lunedì non festivi