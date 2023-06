Intitolato a Ninfa e Virginia Marchese e ad Antonella Valenti lo spazio verde di piazza Caprera a Marsala

Intitolato a Ninfa e Virginia Marchese e ad Antonella Valenti lo spazio verde di piazza Caprera

L’Amministrazione Grillo giovedì 29 giugno, alle ore 19:00, su indicazione della commissione toponomastica del comune di Marsala presieduta dall’ex senatore Pietro Pizzo ha intitolato lo spazio verde di piazza Caprera a Ninfa e Virginia Marchese e ad Antonella Valenti.

Sono le vittime del cosiddetto “mostro di Marsala”, rapite il 21 Ottobre 1971 e poi ritrovate morte: Antonella in una scuola abbandonata; le sorelline Ninfa e Virginia in una ex cava di tufi.

In quello che adesso si chiama spazio verde con la denominazione delle tre bambine, si sono dati appuntamento alcuni familiari delle giovani vittime, il sacerdote don Nicola Artaserse, il senatore Pietro Pizzo, e il sindaco di Marsala che assieme ai familiari ha scoperto l’intestazione.