Castellammare: tentato furto a casa di una 90enne, arrestate due palermitane

I Carabinieri della Stazione di Castellammare del Golfo hanno arrestato, per il reato di tentato furto in abitazione e lesioni personali, due donne gravate da precedenti di polizia, domiciliate a Palermo.

I militari dell’Arma, impegnati in un servizio perlustrativo per le vie della città che sempre più si riempie di turisti in questo periodo dell’anno, sono stati allertati per un tentato furto in abitazione.

Nello specifico le due donne di 24 e 18 anni si sarebbero introdotte, tramite l’effrazione della porta di ingresso, nell’abitazione di una pensionata ultranovantenne, non in casa al momento dell’irruzione.

Mentre le due donne si trovavano ancora all’interno dell’immobile, la figlia della pensionata che era andata a trovare la madre, si è accorta della porta di ingresso forzata. Entrando in casa per verificare quanto accaduto, si è ritrovata di fronte le malviventi che, per guadagnare la via di fuga, hanno dato un forte spintone alla sopraggiunta facendola rovinare a terra.

Le urla della donna sono state avvertite da alcuni condomini che hanno lanciato l’allarme. La pattuglia dell’Arma ha raggiunto in pochissimo tempo il luogo dell’evento riuscendo ad immobilizzare le due presunti autrici del tentato furto.

All’esito dell’udienza di convalida entrambe sono state sottoposte al divieto di dimora sul territorio siciliano.