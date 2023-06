Ati idrico trapanese: il sindaco di Calatafimi eletto Presidente

Presso l’aula consiliare del Libero Consorzio provinciale di Trapani, è stato eletto il nuovo presidente dell’ATI Idrico che comprende i 25 comuni della provincia di Trapani. Francesco Gruppuso, sindaco di Calatafimi Segesta, ha ricevuto il consenso unanime degli altri 24 sindaci. È stato eletto, sempre all’unanimità , anche il vicepresidente nella persona del sindaco di Santa Ninfa, Carlo Ferreri.

L’assemblea è stata aperta dall’introduzione dell’assessore Regionale all’Energia e Servizi di Pubblica Utilità Di Mauro, ed ha registrato la presenza del commissario ad acta, Rosaria Barresi.

Al nuovo presidente tocca adesso riprendere velocemente un percorso molto complicato per chiudere tutti gli adempimenti entro il 31 dicembre 2023 compreso gara e l’affidamento del servizio. Gruppuso ha ringraziato l’assemblea dei sindaci coinvolgendo tutti a sostegno di un percorso faticoso e difficilissimo in cui ognuno deve fare la sua parte fino in fondo, al fine di evitare il definitivo commissariamento e la perdita della nuova tranche di fondi PNRR e le altre linee di finanziamento che possono essere ottenuti solo con un organismo di governo ATI legittimato che abbia una forma di gestione ed il suo gestore per il Servizio Idrico Integrato.