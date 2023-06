Attivato Ambulatorio infermieristico nel Presidio sanitario di Calatafimi

L’Asp di Trapani ha attivato un nuovo Ambulatorio infermieristico nel Presidio sanitario di Calatafimi Segesta, che è stato inaugurato stamattina alla presenza del commissario straordinario, Vincenzo Spera.

L’iniziativa rientra in una più ampia pianificazione aziendale di incremento della rete di assistenza territoriale attraverso lo sviluppo e il potenziamento di strutture di prossimità, delle cure domiciliari e l’integrazione tra assistenza sanitaria e sociale per la presa in carico delle criticità di lieve e media entità, in un’ottica di integrazione multidisciplinare.

Monitoraggio di pressione arteriosa e frequenza cardiaca, glicemia; terapie iniettive intramuscolari, sottocutanee endovenose; sostituzione di cateteri vescicali, gestione di urostomia, ileo-colon stomia, tracheostomia, sono tra le prestazioni erogate nell’ambulatorio di via Alcide De Gasperi, 103.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato il direttore del Distretto, Giuseppe Valenti, il capo Dipartimento Cure Primarie, Ezio Fazio, il responsabile UO Emergenza Urgenza Territoriale, Mario Minore, il sindaco Francesco Groppuso, il parroco di Calatafimi, don Giovanni, che ha benedetto i nuovi locali, una folta rappresentanza di medici e infermieri.