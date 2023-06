Ucraina, Crosetto “Il governo sostiene totalmente la missione di Zuppi”

ROMA (ITALPRESS) – “Il governo sostiene totalmente la missione di Zuppi. Mi auguro con tutto il cuore che possa costruire un percorso di pace, che inizierà il giorno in cui per 24 ore non cadranno bombe russe”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto a Otto e mezzo su La7. “Si decide la tregua – aggiunge – quando due eserciti si confrontano su un terreno neutro, ma neanche durante il tentativo di golpe in Russia in Ucraina sono continuati i bombardamenti. Lavoro molto più per costruire le condizioni per la pace di quanto mi dedichi ad altre cose”.

-foto agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS).