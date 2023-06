Time to change: formare alla transizione ecologica, un’esperienza di monitoraggio civico

Si è conclusa con un terzo piazzamento regionale l’esperienza degli studenti della classe 2° F del Liceo Scientifico “Pietro Ruggieri” di Marsala all’iniziativa “A Scuola di OpenCoesione” coordinata dal nucleo di valutazione e analisi per la Programmazione del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e la Rappresentanza in Italia della Commissione europea.

Finalità dell’iniziativa ASOC, che per l’anno scolastico 2022/2023 ha registrato la partecipazione di 185 scuole di primo e secondo grado provenienti da diverse regioni d’Italia, è stata quella di promuovere negli studenti principi di cittadinanza attiva e consapevole; sviluppare competenze digitali, statistiche e di educazione civica; acquisire competenze comunicative con l’ausilio di tecniche giornalistiche.

La ricerca di monitoraggio civico condotta dagli studenti, il Ruggeri Team_Project, ha riguardato un progetto finanziato dal PON REACT EU dal titolo “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” per la realizzazione, sia negli spazi interni che negli spazi esterni di pertinenza del Liceo Ruggieri, di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione di tutta la comunità scolastica alla transizione ecologica, in attuazione al Goal 12 dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Attraverso la realizzazione dei laboratori “green, sostenibili e innovativi”, la scuola ha inteso offrire agli studenti situazioni di apprendimento concrete e operative nell’intento di promuovere atteggiamenti e comportamenti in grado di generare una “rivoluzione green”, ormai necessaria, per invertire un trend in continua ascesa i cui segni (danni ambientali) sono evidenti a tutti.

Il progetto di ricerca e monitoraggio, coordinato dal docente referente Maria Lisa Figuccia e dal Centro Europe Direct Trapani Sicilia, si è concluso con l’elaborazione di un video dal titolo “Time to change. Formare alla transizione ecologica” con cui gli studenti, attraverso la storia del progetto, hanno voluto mettere in rilievo il valore della “sostenibilità ambientale” come leva di innovazione e di sviluppo per il territorio e come modalità di pensiero che si riflette nel modo di essere e di agire di ciascuno di noi.