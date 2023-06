Premi “Leo Brugnone d’oro” alle società sportive marsalesi

“Tanta commozione e grande soddisfazione per l’ottima riuscita della manifestazione. Una serata emozionante per ricordare mio cugino Leo, un ragazzo straordinario che credeva molto nel valore educativo e formativo dello sport”. Con queste parole l’organizzatore e presidente dell’associazione “S&A Eventi”, nonché tecnico della Cantera Pianto Romano, Sergio Alagna, ha voluto concludere una manifestazione all’insegna dell’aggregazione e dello sport dedicata al compianto Leo Brugnone.







Una serata di festa nel corso della quale sono state premiate alcune delle eccellenze sportive del territorio.

Nel corso della serata si sono esibiti i piccoli atleti della Diavoli Rossi, sono state consegnate le targhe del premio “Leo Brugnone d’oro” alla società di ginnastica artistica marsalese per i successi conseguiti in abito regionale, alla Galactic Academy Marsala, per la vittoria del campionato di calcio di III categoria, all’Atletica Sprint, per la vittoria di Giuseppe Cacioppo nel campionato regionale di salto in alto, a Il Giovinetto Petrosino, per essersi laureato campione regionale under 15 di pallamano, alla Fly Volley Marsala, per aver preservato il campionato nazionale di serie “B1” al termine di una stagione impegnativa, alla Padel Cantera Pianto Romano, per aver vinto il torneo League Padel Marsala con gli atleti Massimo Romeo e Francesco Angileri, alla sezione Aia di Marsala e, in modo particolare, agli arbitri Alessandro Angelo, Vito Licari, Alessandro Rallo, Giuseppe Corona, Carmelo Parisi, Fabio De Pasquale e Mario Certa per i risultati conseguiti nel corso della stagione appena conclusa, e al Marsala Futsal per la promozione in serie “B1”, in virtù del successo in Coppa Italia.

Il premio “Leo Brugnone d’oro” alla carriera è andato all’arbitro marsalese Fabio De Pasquale che, dopo 10 anni di attività nel calcio a 5, ha concluso dirigendo la finale scudetto di Futsal.