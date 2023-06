Marsala Schola, Uil: “Mensa e scuolabus da settembre a rischio”

L’attuale situazione dell’Istituzione “Marsala Schola” è stata al centro, nel pomeriggio del 27 giugno, del lungo e articolato dibattito che si è sviluppato in Consiglio comunale.

Sul tema è intervenuta anche la locale Uil. “Dopo la seduta del Consiglio comunale cresce la preoccupazione per il futuro dei servizi essenziali di mensa e di trasporto per il prossimo anno scolastico, e con essa quella per il futuro dei lavoratori coinvolti. Chiediamo pertanto di essere urgentemente ricevuti dal sindaco Grillo per un confronto puntuale sulla tematica”, afferma il segretario comunale della Uil, Giuseppe Tumbarello.

“In base a quanto emerso – spiega – a settembre gli autobus per il trasporto degli alunni e delle alunne non partiranno. Sono infatti troppo vetusti, come segnalato dalla Uil diverse volte già nei mesi di marzo e maggio scorsi, a tal punto che non potrebbero più nemmeno essere riparati, ma andrebbero del tutto sostituiti. Per quel che riguarda, invece, la refezione scolastica mancherebbero per poter far partire regolarmente il servizio 400 mila euro, cifra che dovrebbe essere predisposta dall’Amministrazione comunale, anche se ci chiediamo in che modo visto che il comune non ha ancora presentato il proprio bilancio preventivo nonostante i termini per farlo siano già passati. Insomma – conclude Tumbarello – siamo di fronte a una situazione che fa acqua da tutte le parti e che lascia fortemente preoccupati. L’auspicio è che il primo cittadino ci convochi in tempi brevissimi per conoscere quale sarà il destino di Marsala Schola e, di conseguenza, dei suoi lavoratori”.