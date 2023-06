Marsala: riqualificazione di Sappusi e dell’ex scuola, lavori nel 2024

Saranno avviati a febbraio prossimo gli interventi di rigenerazione urbana nel quartiere Sappusi di Marsala, a cominciare da quelli per il recupero dell’ex scuola elementare “Lombardo Radice”.

Un intervento di oltre 4 milioni di euro – con fondi del Pnrr – destinato alla riqualificazione dell’area in cui insiste l’ex struttura scolastica e di cui si parla da anni. Il recupero della volumetria esistente, infatti, consentirà la realizzazione di due corpi di fabbricato per un totale di 16 unità abitative del tipo villette a schiera. “Incrementiamo la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie fragili – afferma il sindaco Massimo Grillo – migliorando altresì la funzionalità complessiva del rione popolare”.

I lavori dovrebbero iniziare a febbraio prossimo. Per quanto concerne l’ex plesso scolastico, a questo punto, bisogna capire cosa ne sarà, se verrà destinato ad abitazioni o a una nuova scuola. Idea questa che era stata già presa in considerazione dalla precedente Amministrazione comunale per dare una sede nuova e definitiva all’Itet, ovvero al Commerciale “G. Garibaldi”.