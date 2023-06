Nella panchina del Marsala Calcio arriva Totò Brucculeri

Il Marsala Calcio, dopo l’incontro con il Comune, cerca di costruire un progetto per la prossima stagione sportiva. Lo fa partendo da Mister Totò Brucculeri per la panchina.

Il tecnico, classe 1961, nato a Grotte (AG) e mazarese d’adozione, ha guidato le panchine di innumerevoli società vincendo tanti campionati in diverse categorie. Chiamato “Il Sergente di Ferro”, nella stagione 2009/2010 riportò l’S.C. Marsala 1912 in serie D vincendo il Campionato di Eccellenza.

“Il Progetto Sardone, Schio, Ombra mi ha convinto per chiarezza e serietà – dichiara Totò Brucculeri – componenti perfette per rilanciare il Calcio nella Città di Marsala. Sposo il progetto in qualunque categoria si giocherà, perché questo blasone, la Città ed i tifosi meritano ben altri palcoscenici. Non ho esitato un solo attimo, faremo ciò che serve per costruire un’ottima squadra”.