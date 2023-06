Estate a Mazara, tanti eventi e il concerto di Elettra Lamborghini

Con deliberazione n. 96 di ieri la giunta municipale ha varato il programma di eventi e manifestazioni dell’Estate Mazarese 2023, che prenderà il via venerdì 7 luglio per concludersi il 10 settembre.

– Musica. Per la musica leggera da segnalare il concerto di Elettra Lamborghini il 24 agosto in piazza della Repubblica; il mix di arte e musica con la 4^ edizione di Art Park dal 13 al 15 luglio in piazza della Repubblica; la musica classica con “Vivacidade Quintet” il 20 luglio ed il concerto dell’Orchestra Sinfonica Siciliana il 29 luglio al Collegio dei Gesuiti a cura dell’Associazione Amici della Musica. E ancora: gli omaggi con concerti tributo a Domenico Modugno (28 luglio Collegio dei Gesuiti), Pino Daniele (22 agosto piazza della Repubblica), Ricchi e Poveri (26 agosto) oltre ad altri eventi musicali.

Si segnala inoltre l’evento di danza e musica con dj e coreografie in programma il 22 luglio nel lungomare Mazzini “I 40 che ballano i 90”.

Cultura: La rassegna letteraria “In…chiostro d’Autore” a cura di Lettera 22 che aprirà il programma dell’Estate Mazarese 2023 venerdì 7 luglio alle ore 21,30 al Collegio dei Gesuiti con la presentazione del libro di Candida Ippolito “L’intensa vita di Vita” proporrà il 21 luglio la presentazione del libro di Giacomo Di Girolamo sul boss Matteo Messina Denaro “L’Invisibile” e a seguire altre tre presentazioni fino al 31 agosto. All’interno del complesso Filippo Corridoni, dal 14 luglio all’8 settembre, si svolgerà la rassegna letteraria “Scrittori, attori, etc” a cura dell’associazione La Zuara con 10 presentazioni di libri.

Teatro: il Festival del Teatro di Paglia per bambini torna nella location del Giardino dell’Emiro con 7 appuntamenti, dal 12 luglio al 9 agosto a cura della cooperativa Solidarietà e Azione. Il Teatro Libero di Castelvetrano propone invece due appuntamenti al Collegio dei Gesuiti nell’ambito del Festival della Luce: “Medea: arcana opera in Canto” il 23 luglio e “Walt Whitman: capitano mio capitano” il 21 agosto. Per il teatro si segnalano altri tre appuntamenti. A cura dell’associazione “Dreamond Pictures” al Collegio dei Gesuiti andranno in scena “Mastro don Gesualdo” il 24 luglio e “La Lupa” il 3 settembre. Nel ricordo di Rita Atria, tra le prime donne pentite di mafia, l’associazione “l’Ailata” proporrà il 13 agosto al Collegio dei Gesuiti il monologo “Fimmina lingua longa”. Spazio anche alla commedia brillante dialettale, a cura dell’associazione Teatro e tradizioni popolari di Paceco il 31 agosto in piazza della Repubblica.

– Tra le manifestazioni che uniscono lo spettacolo, la cultura e la promozione dei prodotti enogastronomici inserite nell’Estate Mazarese si segnalano:

-Stelle sul Mazaro a cura dell’associazione Strade del Vino, in programma dal 10 al 13 agosto nel lungomazaro con spettacolo di cabaret finale di Roberto Lipari il 13 agosto in piazza della Repubblica.

– A Borgata Costiera, a cura dell’associazione Unac torna la Festa del Pane e della Pasta, dal 18 al 20 agosto, con villaggio enogastronomico, musica, cabaret e cultura.

L’investimento complessivo previsto per tutte le manifestazioni è di circa 200mila euro.

Non sono inseriti in delibera ma integreranno il programma di eventi con formalizzazione dei provvedimenti anche il Concorso Internazionale Miss Mare dei fratelli Campisi (5 agosto piazza della Repubblica), Satiro d’Oro Festival, Carnevale estivo, Cinema all’Aperto ed il Festino di San Vito che si svolgerà dal 16 al 20 agosto.

L’amministrazione comunale ha inoltre pubblicato un avviso di ricerca sponsor per la copertura di parte dei costi degli eventi inseriti nel programma ed anche per il finanziamento di ulteriori eventi non inseriti.

