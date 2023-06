Erg cede impianto termoelettrico di Priolo a svizzera Achernar

GENOVA (ITALPRESS) – ERG ha firmato, attraverso la propria controllata ERG Power Generation, un accordo con Achernar Assets AG, holding di investimenti Svizzera, per la cessione dell’intero capitale di ERG Power, proprietaria della centrale cogenerativa Combined Cycle Gas Turbine (CCGT) a basso impatto ambientale e ad alta efficienza, alimentata a gas naturale, di Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa. L’impianto ha una potenza installata di 480 MW, con una produzione media annua di circa 2,4 TWh di energia elettrica e 1,2 milioni di tonnellate di vapore. Le produzioni dell’impianto sono principalmente asservite al sito industriale di Priolo attraverso contratti di lungo periodo.

Il funzionamento della centrale, si legge in una nota, è garantito da 144 persone, incluse nel perimetro della cessione, tra cui tecnici altamente specializzati nella gestione operativa degli impianti, esperti di energy management e staff dedicate. Per queste risorse, grazie ad una proficua collaborazione con le componenti sindacali e la seria disponibilità del compratore, sono stati raggiunti accordi che garantiscono importanti tutele di salvaguardia per i lavoratori facenti parte della società ceduta, sottolinea la nota.

Achernar Assets AG opera principalmente nei settori dell’energia, della tecnologia medicale, delle infrastrutture e dei servizi finanziari con fondi in diretto controllo e con la mission di contribuire allo sviluppo delle aziende partecipate nel medio e lungo termine (https://www.achernarassets.com). Tra i principali azionisti di Achernar la famiglia Agusta, storicamente presente nel business dell’aviazione a livello globale, prosegue la nota.

Il corrispettivo in termini di Enterprise Value è pari a 191,5 milioni di euro inclusivo di poste legate al capitale circolante e a crediti fiscali per complessivi 88,5 milioni di euro, di cui è previsto l’incasso tra il signing ed il closing. Gli accordi inoltre prevedono alcuni earn-outs relativi all’andamento del business nel 2024 e 2025 nonchè alcune poste di natura fiscale per complessivi 14 milioni di euro circa che porterebbero la valorizzazione dell’impianto a complessivi 205,5 milioni di euro.

Il prezzo, basato su una Locked Box Date al 1.1.23, sarà soggetto ad aggiustamenti al closing sulla base dei meccanismi previsti dal contratto, si legge sempre nella nota.

Il closing dell’operazione, subordinato – inter alia – al positivo completamento della procedura golden power presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è previsto entro la fine dell’anno in corso.

Paolo Merli, Amministratore Delegato di ERG ha commentato: “La cessione di ERG Power ci consente di completare la nostra trasformazione in un modello di business interamente focalizzato sulla produzione di energia eolica e solare: un passo fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo ‘net zerò che il Gruppo si è posto e previsto nell’ambito del piano ESG.

Siamo soddisfatti della valutazione dell’impianto coerente con le ipotesi del piano industriale e la guidance di indebitamento finanziario netto data al mercato per il 2023. Il forte interesse, la serietà e il commitment dimostrati dal compratore, che intende valorizzare al meglio le competenze ed il know-how delle persone del nucleo in un’ottica di sviluppo e crescita futura della società, hanno rappresentato per noi di ERG un importante elemento di valutazione circa le garanzie di continuità dell’azienda, considerata strategica per il futuro del polo industriale siciliano”.

Nel corso dell’operazione ERG è stata assistita da Rothschild & Co in qualità di Financial advisor, da DLA Piper in qualità di Legal advisor e da Ernst & Young in qualità di Accounting & Tax advisor.

credit photo agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).