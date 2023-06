Concorso letterario “Narrazioni Etiche” a Marsala: prorogata la scadenza

Viene prorogata al 16 luglio prossimo, la scadenza per inviare le candidature alla seconda edizione del Concorso letterario “Narrazioni Etiche” dedicato ad autori ed editori indipendenti che mettono al centro delle proprie opere le questioni ambientali, ideato da Associazione Eticologica e Navarra Editore col patrocinio di Comieco. “Rinascita” è il tema della seconda edizione del Concorso letterario “Narrazioni Etiche” progetto culturale associato al Festival “Il mare colore dei libri”, che si terrà a Marsala il 4, 5, 6 agosto 2023.

Per favorire la partecipazione la segreteria organizzativa del Concorso letterario “Narrazioni Etiche” ha deciso di prorogare a domenica 16 luglio 2023 la scadenza del Bando della seconda edizione. Il regolamento completo, gli allegati e tutti i riferimenti per l’adesione sono disponibili sul sito del Festival “Il mare colore dei libri” www.ilmarecoloredeilibri.it Il concorso è finalizzato alla premiazione con pubblicazione di un’opera letteraria inedita in forma di racconto nell’inserto centrale del quotidiano “Marsala C’è” – edizione speciale dedicata al Festival “Il mare colore dei libri”. La partecipazione al Concorso è gratuita.