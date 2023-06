Cinema Golden Marsala: in sala arriva “Indiana Jones 5”

Al Cinema Golden di Marsala doppia programmazione. “Elemental” è il nuovo lungometraggio targato Disney-Pixar e ambientato a Element City, popolata da cittadini appartenenti ai 4 elementi essenziali, ovvero fuoco, acqua, terra e aria. Ember è una giovane donna tenace, brillante e impetuosa la cui improvvisa amicizia con Wade, un ragazzo spiritoso, accomodante e ipersensibile, finisce per scardinare le certezze e i punti di riferimento del mondo in cui vivono. Il film verrà proiettato solo alle ore 17.

Alle ore 19 e alle 21.30 invece, arriva in sala “Indiana Jones 5”, il ritorno delle nuove ed emozionanti avventure dell’archeologo Indiana Jones in giro per il mondo, con Harrison Ford, Antonio Banderas, ecc. co-prodotto con Walt Disney Pictures. Il film fu girato anche in Sicilia, in Provincia di Trapani e a Marsala: alcune scene sono state girate nella Riserva dello Stagnone e a Porta Nuova.