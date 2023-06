Pharmaguida firma l’accordo per acquistare la Ternana

ROMA (ITALPRESS) – Pharmaguida ha firmato l’accordo per l’acquisizione della Ternana Calcio. Nicola Guida, fondatore di Pharmaguida, uomo di sport, pilota automobilistico nel TCR Italy e appassionato di calcio, ha deciso di intraprendere questa nuova sfida, mettendo le proprie competenze manageriali e imprenditoriali a disposizione della squadra della città di Terni. Pharmaguida è da sempre attenta al mondo dello sport, della ricerca scientifica e al connubio tra sport e solidarietà, con il suo sostegno a iniziative come il Charity Bike Tour per la ricerca contro la fibrosi cistica al fianco di Matteo Marzotto e la XSport Challenge per Dynamo Camp Onlus con Jury Chechi, testimonial per Pharmaguida della linea Xsport. L’imprenditore, inoltre, ha un’esperienza da pilota esperto nel TCR Italy, partecipando a gare a livello agonistico sulle piste più prestigiose italiane. “Sono onorato di intraprendere questa sfida e di scendere in campo in prima persona nella Ternana, con l’ambizione di far crescere ulteriormente la società e rendere orgogliosi i suoi tifosi” ha dichiarato Guida, con l’obiettivo di consolidare la società e aprire un nuovo ciclo vincente per la Ternana. “Desidero, inoltre, ringraziare il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, per averci lasciato una società sana e per il lavoro svolto alla guida della nostra amata squadra rossoverde. Sotto la sua gestione la Ternana ha conquistato risultati importanti portati avanti con grande passione e dedizione. Continueremo la collaborazione con Bandecchi, perchè i successi della squadra sono strettamente legati allo sviluppo della città”. Pharmaguida nasce nel dicembre 2004 e opera nel settore farmaceutico su tutto il territorio italiano e in diversi Paesi esteri, realizzando prodotti innovativi per la salute e il benessere della persona attraverso una costante attività di ricerca clinica. A gestire l’operazione di acquisto delle azioni della Ternana Calcio è stato il legale storico di Pharmaguida, Pieremilio Sammarco, professore ordinario di diritto privato comparato all’Università di Bergamo, con studio legale a Roma, esperto di diritto societario e di diritto sportivo, anche per aver avuto per molti anni ruoli presso la Figc, tra i quali giudice della Corte di Appello.

– foto ufficio stampa ItalCommunications –

(ITALPRESS).