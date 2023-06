A Marsala un Parco per Antonella, Ninfa e Virginia

L’Amministrazione comunale di Marsala, domani, 29 giugno, alle ore 19, intitolerà un luogo pubblico a Ninfa e Virginia Marchese e ad Antonella Valenti. Sono le vittime del cosiddetto “mostro di Marsala”, rapite il 21 ottobre 1971 e poi ritrovate morte: Antonella in una scuola abbandonata; le sorelline Ninfa e Virginia in una ex cava di tufi.

Alle tre ragazzine, dopo oltre 50 anni, verrà intitolato lo spazio a verde di piazza Caprera che assumerà la denominazione di Parco Antonella Valenti, Ninfa e Virginia Marchese. La cittadinanza è invitata a partecipare.