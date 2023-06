Marsala: semafori non funzionanti a Strasatti: “Dov’è la sicurezza nelle contrade?”

Che la viabilità marsalese stia vivendo un periodo complicato per i numerosi lavori nelle strade per vari motivi, tra cui fognature e fibra ottica, non è ormai un segreto, anzi è sotto gli occhi di tutti.

Da via Mazara procedendo verso corso Calatafimi, la Stazione e via Mazzini, ci si impiega circa 40 minuti per raggiungere il centro Città. Per non parlare del parcheggio. Anche nelle contrade e nelle imminenti periferie la situazione non migliora. E’ il caso del versante Sud, in contrada Strasatti. Da tempo i cittadini lamentano i disservizi ai semafori, così come quelli, poi sistemati, del centro urbano.

“Da circa 3 mesi il semaforo dell’incrocio di Strasatti è giallo lampeggiante. Una situazione insostenibile – ci scrive la lettrice Lucia B. -. In tutti questi mesi hanno fatto finta di sistemarlo due volte ma sì e no, resta in funzione mezza giornata e poi ritorna lampeggiante”.

Stessa situazione per l’incrocio di Cuore di Gesù, anch’esso pericolosissimo, che da una settimana pare sia proprio staccato. I cittadini ricordano le parole del sindaco in riferimento all’installazione del ‘famoso’ autovelox sulla Strada Statale 115: “La sicurezza stradale è una priorità della mia Amministrazione… Marsala si appresta ad avere un piano di sicurezza stradale che, ci si augura, possa dare gli effetti sperati e soprattutto consentire di limitare gli incidenti stradali, alcuni mortali, che si sono registrati nel territorio urbano ed extraurbano”.

Dopo queste parole l’autovelox – anche seguito di forti proteste e di multe a pioggia – è stato ‘rinviato’ per volontà del sindaco Massimo Grillo. “Queste parole e i fatti sono ben diversi – ci dice ancora la residente del versante -; le strade sono in pessime condizioni, piene di buche e mal rattoppate, la segnaletica orizzontale è poco visibile e quella verticale va sostituita. I semafori non funzionano… non è il massimo della sicurezza!”.

A darci contezza di quanto sta accadendo in quella contrada, è l’assessore ai Lavori Pubblici Ivan Gerardi: “Abbiamo già acquistato ben 3 semafori. Aspettiamo che la ditta che li mandi e possiamo installarli in una quindicina di giorni. Abbiamo anche i tecnici che possono farlo appena sono nella nostra disponibilità. Un impianto semaforico verrà installato nuovo di zecca nell’incrocio di Ponte Fiumarella, l’altro in quello di Terranove Bambina, e un altro più avanti a Strasatti”. Speriamo quindi che la vicenda si risolva. In caso saremo qui a scriverne ancora.