Marsala Schola, occorrono ulteriori 500mila euro per pianificare il servizio mensa e trasporti

L’attuale situazione dell’Istituzione “Marsala Schola” è stata al centro, ieri pomeriggio 27 giugno, del lungo e articolato dibattito che si è sviluppato in Consiglio comunale.

Come ha riferito il Presidente Enzo Sturiano, che ha coordinato i lavori, si è trattato di una audizione dei vertici dell’Istituzione e dell’Amministrazione per fare il punto sullo stato in cui opera Marsala Schola. Al fine di eventualmente porre interventi correttivi sul bilancio per assicurare il corretto svolgimento dei servizi scolastici in vista del nuovo anno e principalmente della mensa e del servizio di trasporto a mezzo scuolabus.

A seguito dei diversi interventi si è avuto modo di appurare che la situazione economico-finanziaria dell’Istituzione non è sufficiente a garantire adeguati servizi sia per l’aumento dei costi di gestione sia anche per l’incremento del numero dei ragazzi e dei bambini che ne fruiscono.

A questo si aggiunga che nell’ultima revisione degli scuolabus, acquistati più di trent’anni fa, uno solo è stato dichiarato idoneo al trasporto degli alunni.

C’è da segnalare comunque che il Comune ne sta acquistando 5 (3 + 2) e che comunque non saranno sufficienti per garantire il servizio. Motivo per il quale si dovrà ricorrere a un nuovo appalto di gestione del servizio che preveda anche la fornitura di ulteriori mezzi e ciò con un ulteriore aggravio di spesa. Cosa quest’ultima che riguarda anche il servizio della mensa scolastica in cui è cresciuto, con il tempo pieno, il numero dei fruitori e anche i costi sia delle prestazioni degli operatori che dell’acquisto dei generi alimentari.

Trattandosi di servizi a domanda individuale si è anche ipotizzato un aumento delle rette per la fruizione dei servizi eccezione fatta per coloro che appartengono a categorie a reddito nullo o basso.

Sempre nella stessa seduta è stato sollevato anche il problema della mancanza di personale considerato che nel tempo alcune unità di personale di Marsala Schola hanno fatto rientro al Comune. Apprezzamento è stato espresso per la direzione dell’Istituzione.

In ultima analisi, da quello che emerso ieri, si è dedotto che occorreranno ulteriori oltre 500 mila euro per pianificare i servizi garantiti dall’Istituzione e assicurare il corretto inizio di mensa e trasporto con quello del nuovo anno scolastico.

Alla riunione hanno preso parte il Vice Sindaco Valentina Piraino, il Presidente del Cda dell’Istituzione Marsala Schola, Sergio Bellafiore, il componente Salvatore Virzì, la dirigente Maria Celona, nonché i funzionari comunali Giancarlo Sparla e Michele Sala. A intervenire nel corso del dibattito oltre al presidente sono stati i consiglieri Giuseppe Carnese, Rosanna Genna, Pino Ferrantelli, Flavio Coppola e Gabriele Di Pietra. Il Consiglio, terminata la tornata, dovrà essere adesso riconvocato per una nuova sessione di lavori.