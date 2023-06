“Imparare l’inglese giocando”: conclusa la Summer School alla Fiumara del Sossio di Marsala

Con uno spettacolo di fine corso si è conclusa la Summer School organizzata presso la “Fiumara del Sossio” di Marsala. L’iniziativa ha coinvolto un gruppo di dodici bambini, che per due settimane si sono ritrovati quotidianamente dalla mattina al pomeriggio per migliorare la propria conoscenza della lingua inglese. A seguirli in questo percorso il tutor madrelingua Anthony Beattie, che ha intrattenuto i partecipanti al corso proponendo loro diverse attività, coniugando apprendimento e divertimento, secondo la logica dell’«imparare giocando». Director della Summer School è stata l’insegnante Giusy Marceca, che è stata un prezioso punto di riferimento per i bambini e le famiglie. Lo staff è stato completato da Asia Sciacca, nella funzione di helper. Il corso, con modalità intensiva, ha avuto una durata complessiva di 80 ore.