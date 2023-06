Campagna per incentivare la raccolta differenziata nelle Borgate marinare di Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – Si è tenuta questa mattina a piazza Mondello, d’intesa con l’assessorato alle politiche ambientali guidato da Andrea Mineo e la settima circoscrizione, una iniziativa congiunta RAP ed SRR Palermo Area Metropolitana che ha come obiettivo di incentivare alla Raccolta Differenziata i cittadini e le attività commerciali partendo da luoghi, come questo, dove l’affluenza turistica e la maggiore presenza di villeggianti richiedono maggiore attenzione in termini di decoro urbano, e maggiori sforzi da parte della RAP che muovendosi su questa direzione ha previsto, fino a settembre, doppi itinerari di raccolta giornalieri. Una decina i comunicatori, tra RAP e SRR, presenti sui luoghi.

La stessa attività di info-sensibilizzazione avviata a Mondello alla presenza del Presidente della RAP Giuseppe Todaro e del suo vice Edoardo Scarlata, del Presidente della SRR Area metropolitana Natale Tubiolo e del Presidente della circoscrizione Giuseppe Fiore è stata ripetuta nel pomeriggio a Sferracavallo, con l’obiettivo di raggiungere più attività commerciali ricadenti nelle due borgate marinare (Piazza Marina e via Torretta) dando massima diffusione “porta a porta” ai calendari RD vigenti, stilati dalla RAP, e sulle corrette modalità di conferimento della raccolta differenziata compreso la frazione del vetro.

Su tale frazione in atto la RAP d’intesa con il Comune di Palermo, il Consorzio CoReVe ed ANCI ha avviato una campagna di comunicazione, ancora in corso, denominata: “Stasera mi butti… ma nel contenitore giusto”, con la finalità di aumentare la percentuale di RD in città incentivando al corretto utilizzo delle campane verdi del vetro. A tal fine sono state acquistate 300 campane di nuova generazione munite di chip con tecnologia RFID posizionate in tutte le otto circoscrizioni e di antenne GPS in dotazione a tutti gli automezzi RAP preposti alla raccolta del vetro stradale.

