A Valderice una Gara Podistica in memoria della Strage di via Scobar

Si è svolta domenica, a conclusione degli eventi organizzati per ricordare il 40° anniversario della Strage di Via Cristofaro Scobar a Palermo – durante la quale tra le vittime vi era il valdericino, Carabiniere scelto, Pietro Morici – la Gara Podistica, patrocinata dal Comune di Valderice e organizzata dall’Associazione Vado Ok, coordinata da Vita Polisano, in collaborazione con la UISP.

La manifestazione ha visto la partecipazione dei familiari di Pietro Morici e del Presidente del Tribunale di Marsala, Dott.ssa Alessandra Camassa, che, insieme al Sindaco Francesco Stabile e agli Assessori, presso la splendida location della Pineta Comunale, hanno dato il via a questa gara di 10 Km, a cui hanno partecipato numerosi podisti.

«Come di consueto abbiamo voluto ricordare il Carabiniere Morici, medaglia al valor civile, unitamente alla Famiglia e alle autorità civili e militari, per rendere omaggio e ricordare un uomo garante della giustizia, ucciso durante un agguato mafioso insieme al Capitano D’Aleo e all’Appuntato Bommarito, ha commentato il Sindaco di Valderice, – Uomini della giustizia collettiva pronti all’estremo sacrificio. Il loro ricordo è un esempio che tutti noi dobbiamo seguire in ogni azione del nostro agire quotidiano».

Presenti anche numerose Associazioni quali l’Avis , ASD Valderice Calcio e tante altre, nonchè l’azienda AGESP che per l’occasione, ha distribuito materiale informativo sulla differenziazione dei rifiuti e gadget a tutti i partecipanti.

Gli omicidi dei carabinieri Mario D’Aleo, Giuseppe Bommarito e Pietro Morici, così come quello del capitano Emanuele Basile, furono compiuti da Cosa Nostra per fermare le investigazioni sui legami tra mafia, politica e pezzi dell’imprenditoria siciliana. I tre carabinieri sono stati barbaramente trucidati il 13 giugno del 1983 in via Scobar, mentre l’Ufficiale transitava in auto, accompagnato da due militari. Gli autori materiali ed i mandanti mafiosi del delitto sono stati individuati e condannati all’ergastolo.

Il carabiniere Pietro Morici era nato invece a Valderice il 21 agosto 1956. Dopo aver conseguito la licenza media, iniziò a gestire un negozio di generi alimentari situato vicino alla caserma dei carabinieri, maturando la decisione di arruolarsi. Raggiunse la scuola allievi carabinieri di Roma il 5 marzo del 1975. Nel 1976 fu trasferito a Palermo e infine a Monreale.