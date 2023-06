Recupero delle Tradizioni Popolari: a Marsala l’Assemblea provinciale

Domenica si è svolta l’Assemblea Regionale della FITP Sicilia – Federazione Italiana Tradizioni Popolari – organizzata dal Comitato provinciale di concerto con quello regionale.

Tante le autorità presenti: il sindaco della Città di Marsala Massimo Grillo accompagnato dall’Assessore Ignazio Bilardello, il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, il primo cittadino di Custonaci Fabrizio Fonte, oltre al Presidente Nazionale Benito Ripoli, parte della Giunta Nazione FITP e della Giunta Regionale FITP. Si sono poste le basi per una valida sinergia tra la Federazione e le amministrazioni locali, che hanno dimostrato di credere nel lavoro svolto della Federazione e nel lavoro svolto da tutti i gruppi folkloristici affiliati.

Tranchida ha parlato del suo disappunto, causa covid, per la cancellazione di Europeade 2021 e degli sforzi che sta facendo per tentare di realizzarla nel 2025. Grillo invece ha evidenziato il grande interesse della Giunta e suo personale per Italia & Regioni che, come da cartellone estivo, si farà a Marsala a settembre. Infine Fonte che ha espresso il suo amore per le tradizioni popolari che lo hanno visto componente del Gruppo “Cala Bukuto” di Custonaci e del Festival internazionale in cartellone nella sua città. Un’occasione per far decollare il mondo folklorico per recuperare le importanti tradizioni dei nostri territori, affinchè non si perda la memoria del passato, degli usi e dei costumi della nostra terra.