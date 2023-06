Due cittadini di Marsala e Trapani insignito della Stella al Merito del Lavoro

Con decreto del 27 aprile 2023, firmato dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministero del Lavoro, è stata assegnata la prestigiosa decorazione “Stella al Merito del Lavoro” a Bruno Maurizio Bonafede di Marsala, dipendente dell’azienda Zicaffè SpA con 35 anni di anzianità e a Salvatore Milazzo di Trapani, dipendente di Poste Italiane da 41 anni.

Un riconoscimento attribuito alla loro professionalità e al loro attaccamento al lavoro, essendosi particolarmente distinti per singoli meriti di perizia, laboriosità e di buona condotta morale. Quest’anno, in occasione della cerimonia che si svolgerà a dicembre 2023 presso il Quirinale con il Presidente della Repubblica Mattarella, per la celebrazione dei 100 anni (1923-2023) dell’istituzione in Italia della “Stella”, nello stesso giorno in tutti i capoluoghi di regione i prefetti consegneranno le Stelle ai neo Maestri.