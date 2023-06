Moto Yamaha R7 Cup: quarto il marsalese Samuele Marino

Il 18 giugno scorso si è svolta la 3ª prova del Campionato Italiano di Motociclismo Categoria Yamaha R7 Cup all’autodromo di Vallelunga “Piero Taruffi” (Campagnano di Roma).

Buon piazzamento per il pilota marsalese Samuele Marino che, partendo terzo dalla griglia di partenza, ha concluso la gara in quarta posizione. Questo risultato permette a Samuele di piazzarsi al secondo posto in Campionato. Il prossimo appuntamento si terrà all’autodromo di Imola il 15 e 16 luglio all’interno del Mondiale Superbike.