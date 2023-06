Mazara dice no all’abbandono dei rifiuti: multe fino a 600 euro

“Dopo l’operazione messa a segno la scorsa settimana, grazie alla collaborazione tra Ufficio Ambiente e Polizia Municipale, proseguiamo le azioni di contrasto al fenomeno dell’abbandono di rifiuti nel territorio comunale. Sono state dieci le sanzioni elevate per abbandono di rifiuti in centro storico per un totale di circa sei mila euro. Proseguiremo le azioni con cadenza settimanale ed in tutto il territorio per cercare di debellare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato di rifiuti”.

L’assessore all’Ambiente Gioacchino Emmola esprime soddisfazione per l’ulteriore operazione di contrasto all’abbandono di rifiuti che è stata effettuata giorni fa da personale della Polizia Municipale coordinato dal comandante Bucca in collaborazione con l’Ufficio Ambiente. Con l’ausilio della videosorveglianza i Vigili sono intervenuti in centro storico dove sono stati individuati gli autori di abbandono in strada di rifiuti. Sono scattate le multe e le zone sono state ripulite.

In attuazione dell’ordinanza sindacale n. 11/2018, le multe sono di minimo 600 euro se l’abbandono di rifiuti è effettuato da privati e crescono nel caso di trasgressione da parte di aziende, salvo casi più gravi di reati ambientali.