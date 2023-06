Giovani aggressori a Marsala, il sindaco vuole costituire la città parte civile

“Nel rinnovare il mio personale grazie e quello della Città alle Forze dell’Ordine che hanno prontamente individuato i responsabili, ho avviato la procedura perchè Marsala si costituisca parte civile nell’eventuale processo penale a loro carico. La comunità è stata offesa dal brutale atto e alla città è stato arrecato un danno di immagine non indifferente, tenuto conto della negativa eco della notizia a livello nazionale e non solo”. Lo afferma il sindaco Massimo Grillo che ha dato mandato all’Ufficio Legale del comune per la eventuale costituzione in giudizio contro gli aggressori.

Sono i due giovani che, circa dieci giorni fa, hanno selvaggiamente aggredito un cittadino davanti ad un distributore automatico di sigarette, in contrada Cuore di Gesù.

La violenza con la quale si sono accaniti nel pestaggio ha suscitato profonda indignazione, con le immagini registrate da una telecamera di controllo diventate subito virali e mandate in onda anche sulle reti televisive nazionali. L’aggredito è riuscito a parare i colpi inferti con mani e piedi al volto, riportando comunque un forte trauma facciale e la necessità di ricorrere a punti di sutura.

I due aggressori sono stati già individuati dalle Forze dell’Ordine.