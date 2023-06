Oggi siamo qui a redigere una lettera che mai avremmo voluto iniziare o pensare di scrivere. Ma la notizie corrono veloci, a volte, più veloci di quanto si riesce a realizzare e a capire ciò che è avvenuto. Nella maledetta giornata di ieri, per un fatale scherzo del destino, ha lasciato questa vita terrena un nostro caro fratello Motociclistica, nonchè marito, padre e nonno esemplare…. Luciano Montalto.

Luciano, un uomo di immane bontà e simpatia sempre disponibile e presente. Anche con i suoi acciacchi, mai si tirava indietro in caso di bisogno mettendo in imbarazzo i più giovani per la sua Vitalità. Sempre attivo per l’anziano padre, presente per i figli e un nonno adorabile. Con il Motoclub Marsala ed il mondo del Motociclismo ha dato il meglio di sé. Apprezzato anche oltre confine regionale il suo spirito da vero biker.

Il destino ha voluto rendere terribile la giornata di ieri… la sua enorme esperienza con le due ruote ha lasciato spazio ad una banale quanto fatale distrazione. In compagnia con uno dei suoi più cari amici stava percorrendo la strada che portava a Marinella di Selinunte per un evento quando all’altezza di Castelvetrano, Luciano tamponava il compagno che a sua volta aveva rallentato in quanto notava che sul ciglio della strada si trovava un gruppo di Motociclisti in panne.

Luciano che era appena dietro non si accorge di tutto ciò, come riportato dalle testimonianze dei presenti, tamponando chi lo precedeva che se pur a bassa velocità ha generato una caduta i quali risvolti purtroppo sappiamo già.

Noi tutti oggi siamo qui vuoti di una presenza che da oltre 14 anni era costante. Molti dei nostri figli sono cresciuti con la sua presenza e con i giri sulla sua moto. Messaggi da ogni dove inondano le nostre chat il cordoglio è universale. Ci uniamo ai suoi familiari che sono a loro volta parte di noi. Ciao Grande Luciano.

Motoclub Marsala “R.Pasolini” Since 1977