Due allievi del Carpe Diem di Marsala alla Bernstein di Bologna

Si chiamano Angelo Tagnesi, di 19 anni, e Anna Pulizzi di 21 anni e fin da piccoli, hanno coltivato il sogno di calcare i palcoscenici. Entrambi hanno frequentato l’Accademia del musical dell’associazione Carpe Diem di Marsala.

Sia Angelo che Anna hanno ottenuto un grande risultato: sono stati ammessi alla Bernstein di Bologna, una delle scuole di musical più importanti d’Italia. “Angelo ed Anna – spiega il direttore artistico accademico Giuseppe Li Causi – si sono esibiti innanzi alla commissione della BSMT- la Bernstein School of Musical Theater di Bologna – riconosciuta dal Ministero dei Beni Artistici Culturali e del Turismo (MIBACT) tra le scuole di eccellenza nazionale operanti nell’ambito dell’Altissima Formazione e hanno portato tre pezzi: uno cantato, uno recitato e uno ballato innanzi a Shawna Farrell è fondatrice e direttrice della prestigiosa accademia, che io stesso ho frequentato”.

Nel corso dell’anno appena trascorso i ragazzi sono stati preparati da Luana Rondinelli (recitazione), Roberta Caly, Lea Pavia e Fabio Gandolfo per quanto riguarda le discipline musicali, e Giuseppe Perricone per la danza.

“Il nostro obiettivo principale – spiega Fabio Gandolfo, presidente dell’associazione Carpe Diem – è quello di avvicinare i ragazzi all’arte e alla bellezza in genere e inoltre il percorso in particolare del Musical è studiato in funzione di preparare gli studenti per fornire loro gli strumenti per fare il salto di qualità”.

Intanto nell’Accademia del Musical del Carpe Diem, sono al via le iscrizioni per il prossimo anno accademico. Il prossimo 4 luglio nella sede di via Diaz n. 2, dalle ore 17,00 si terrà l’open day per la presentazione dei corsi della scuola di musical per bambini dagli 8 ai 13 anni e per i giovani dai 14 anni in sù.