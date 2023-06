Uguaglianza per la Sicilia a Marsala per parlare di abbandono delle contrade

Il movimento Uguaglianza per la Sicilia continua ad incontrare gente nei gazebi in giro per la Città di Marsala. In contrada Fontana di Leo, la questione centrale affrontata dal movimento, ha riguardato l’abbandono delle contrade da parte dell’Amministrazione comunale.

“Ci si domanda infatti se all’Amministrazione sta a cuore il decoro urbano delle contrade, il verde pubblico e se è in programma creare punti di aggregazione come ad esempio parchi giochi per bambini e spazi dove giocare e muoversi liberamente. Ulteriore motivo di soddisfazione è inoltre l’avvicinamento dei giovani”, afferma Salvatore Rubbino.