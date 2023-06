A Trapani festeggiati i 187 anni del Corpo dei Bersaglieri

I Bersaglieri del Sesto di Trapani hanno celebrato nei giorni scorsi, presso la Caserma “Luigi Giannettino”, il 187° anniversario della costituzione del Corpo dei Bersaglieri, alla presenza delle massime autorità civili e militari della Città e della Provincia di Trapani e del Generale di Brigata Maurizio Taffuri, Comandante la Brigata “Aosta”. Il Colonnello Michelangelo Genchi, Comandante del reggimento, ha ricordato i tanti atti di eroismo compiuti dai bersaglieri in 187 anni di storia, da quando, il 18 giugno 1836, l’allora Capitano Alessandro La Marmora propose a Carlo Alberto di Savoia di dare vita al Corpo.







Nell’occasione sono state consegnate le onorificenze ai militari che si sono particolarmente distinti in attività di servizio ed è stata, inoltre, salutata la comunità trapanese in vista del prossimo impegno in territorio estero.