Marsala: via Falcone torna a doppio senso con la fine della scuola

Da oggi e fino al prossimo 18 settembre si ripristina il doppio senso di circolazione sulla via Giovanni Falcone, a Marsala. La strada, compresa tra la rotatoria di via Del Fante e quella di via Grotta Del Toro, nel periodo settembre/giugno mantiene il senso unico di marcia nelle ore di entrata e uscita dalle scuole al fine di rendere più sicuro il movimento pedonale.

L’ordinanza della Polizia Municipale, pertanto, sospende il senso unico che – ovviamente – ritornerà in vigore con la riapertura delle scuole.