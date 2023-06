Aeroitalia, Riggio “A Palermo voli regolari e puntuali”

PALERMO (ITALPRESS) – “I voli della compagnia Aeroitalia, sulla tratta Palermo-Roma Fiumicino-Palermo, stanno funzionando molto bene e senza intoppi”. Così in una nota vito Riggio, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. “Dal canto nostro, possiamo affermare che Aeroitalia sta mantenendo gli impegni sulla regolarità e sulla puntualità dei voli – conclude Riggio -, così come sulle tariffe da e per Palermo, che mantengono un livello del tutto accettabile”.

