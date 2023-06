E’ stato l’Assessore Regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Alessandro Aricò, a inaugurare assieme al Sindaco Massimo Grillo, il cantiere dei lavori del Waterfront 1 che verranno eseguiti dalla ditta marsalese Catalano.

” E’ un’opera assai importante quella che abbiamo avviato perché ci consente di rimodulare e rendere più sicuro e funzionale un tratto del lungomare molto frequentato e transitato dai marsalesi e anche dai turisti – ha detto Grllo ricevendo l’esponente del governo regionale – Entro il 2024, grazie ai diversi progetti finanziati con il PNRR che prevedono la riqualificazione del Parco della Salinella, la riqualificazione tra la zona porto e la Via Verdi/Loi, la realizzazione della nuova pista ciclabile urbana, la pedonalizzazione di Piazza Mameli, contiamo di cambiare volto a questa zona della città secondo una visione strategica che comprenderà tutta la costa fino ad arrivare al parco di Salinella e vedrà la creazione presso il Monumento dei Mille di uno degli Hub Turistici più importanti della Sicilia Occidentale.”.

Alla manifestazione oltre all’Assessore regionale e al Sindaco hanno preso parte anche Stefano Pellegrino, il dirigente Giancarlo Teresi dell’Assessorato alle Infrastrutture, il Presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano, gli Assessori comunali Giacomo Tumbarello, Ignazio Bilardello e Salvatore Agate, il capo del Genio civile di Trapani, Giuseppe Marino nonché il dirigente comunale Pier Benedetto Mezzapelle, il direttore dei lavori Vito Aliquò, il rup Giuseppe Giacalone e il Capo di Gabinetto, Alessandro Putaggio ed il consigliere Lele Pugliese.

“Sono felice di essere a Marsala – ha dichiarato l’Assessore regionale Alessandro Aricò – per inaugurare questa opera che servirà tantissimo alla città di Marsala, città che riteniamo strategica nella visione regionale e che desideriamo far ritornare a essere una delle porte (come accadeva nell’antichità) della Sicilia. Proprio per questo puntiamo sulla creazione di un vero e proprio “sistema aeroportuale” che veda gli aeroporti di Punta Raisi e Birgi interagire secondo una visione unitaria in modo da incentivare ancor più lo sviluppo turistico del nostro territorio”.

Del porto ha parlato il direttore del Genio civile Giuseppe Marino che ha precisato di avere avviato lo studio di fattibilità tecnico-economica. Entro un mese verrà assegnato l’incarico a ditta specializzata ed entro ulteriori 4 mesi dovrebbe essere redatto il progetto.

La “comitiva” si è poi spostata sul lungomare dove è stato simbolicamente inaugurato il cantiere.