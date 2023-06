Plastic Free: raccolti a Petrosino 40 sacchi di rifiuti

Il Comune di Petrosino ha aderito alla nuova iniziativa di clean up promossa questa mattina dall’Associazione Plastic Free che ha interessato il tratto di costa compresa tra il porticciolo di Torrazza e Sibiliana. L’iniziativa, alla quale hanno partecipato insieme ai volontari, il sindaco Giacomo Anastasi, la presidente del Consiglio comunale Liliana Giordano, assessori e consiglieri, ha consentito la raccolta di circa 40 sacchi di rifiuti, tra plastica, carta, vetro e metalli, rsu e ingombranti.

«Abbiamo aderito con entusiasmo a questa giornata ecologica, convinti che ogni nostra azione quotidiana, per poter essere efficace, deve essere orientata al rispetto dell’ambiente e all’adozione di buone pratiche volte al consumo consapevole contro gli sprechi, alla cultura della sostenibilità, alla corretta differenziazione dei rifiuti e alla riduzione dell’uso di plastiche ­– ha dichiarato il sindaco Giacomo Anastasi – Sensibilizzare e informare, coinvolgendo anche le giovani generazioni, con giornate straordinarie di pulizia dell’ambiente e di rimozione dei rifiuti dalle nostre coste, come abbiamo fatto oggi, rappresenta un piccolo grande impegno collettivo di chi ha a cuore la salvaguardia del nostro territorio e il futuro del nostro pianeta. Voglio ringraziare, a nome di tutta l’Amministrazione comunale, i volontari dell’associazione Plastic Free, una realtà che, seppur giovane, ha realizzato in pochi anni obiettivi davvero significativi sul territorio nazionale, liberando spiagge, parchi, fiumi, città, da oltre 3 milioni di chilogrammi di plastica e rifiuti. Ci auguriamo che la comunità petrosilena possa essere sempre più sensibile al tema del rispetto dell’ambiente».