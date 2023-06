L’ufficiale marsalese Gianni Patti nominato colonello

Si è svolta presso la Caserma “Luigi Giannettino” di Trapani, la consegna del grado di Colonnello al marsalese Giovanni Patti. Il Generale Maurizio Taffuri, Comandante della Brigata Aosta, accompagnato dalla signora Luana, consorte del Tenente Colonnello Patti, ha provveduto al cambio della spallina.

Il Colonnello Giovanni Patti classe 1969, proviene dai ruoli speciali avendo frequentato il 139° Corso Allievi Ufficiali di Complemento (AUC) presso la Scuola di Fanteria e Cavalleria in Cesano di Roma nel 1990.

Nel corso della sua carriera, ha ricoperto gli incarichi di Comandante di Plotone presso il Battaglione “Isole Minori” di Pantelleria e quello di Comandante di Compagnia presso il 5° Reggimento Fanteria “Aosta” a Messina e presso il 6° Reggimento Bersaglieri nella sede di Trapani. Ha ricoperto l’incarico di Comandante di Battaglione Servizi e Supporto nel quadro dell’operazione “Prima Parthica” in Iraq, inquadrato nell’Italian National Contingent Command Land.

Ha partecipato alle operazioni fuori dal territorio nazionale NATO in Kosovo e Afghanistan; alle operazioni ONU in Libano, a quelle dell’Unione Europea in Somalia e alle missioni bilaterali in Niger e Iraq. Inoltre, ha partecipato in qualità di Capo Team, allo scambio bilaterale militare con l’Esercito della Repubblica Democratica Popolare di Algeria. In Italia, ha partecipato alle operazioni “Vespri Siciliani”, “Domino” e “Strade Sicure” nonché alle attività di interventi di emergenza durante il periodo pandemico da COVID-19.

