Lega Salvini: “Nessun supporto a passerelle gay pride”

“La Lega Salvini Premier non supporta le passerelle ai gay pride, tantomeno i relativi patrocini concessi dalle pubbliche amministrazioni. Così come non supporterebbe passerelle e patrocini ad allegre sfilate di eterosessuali, ad evidente connotazione ideologica. Sul punto teniamo a fare chiarezza rispetto a quanto letto sui giornali. Riteniamo che ci siano problemi ben più importanti di cui occuparci, specie in una città come Palermo, in cui l’azione amministrativa e politica richiede ancor più serietà e impegno di quelli, già importanti, dimostrati finora. Le priorità dei cittadini sono altre, e noi preferiamo restare al lavoro su quelle”.

Lo dichiarano in una nota congiunta il commissario regionale della Lega, Annalisa Tardino, il segretario provinciale di Palermo Francesco Di Giorgio e il capogruppo al consiglio comunale, Alessandro Anello, a seguito delle tantissime manifestazioni che nelle scorse settimane e in questi giorni si stanno svolgendo in Sicilia come in tutta Italia.