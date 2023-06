Incidente a Selinunte, muore un marsalese di 61 anni

Incidente mortale, domenica 25 giugno, sulla strada statale 115 in direzione Marinella di Selinunte nella zona di Castelvetrano in provincia di Trapani. Per cause in via di accertamento un motociclista in sella alla sua moto, è rimasto coinvolto nel sinistro. Era da solo a bordo.

L’uomo, Luciano Montalto di 61 anni, stava partecipando a un motoraduno quando è stato coinvolto assieme a un altro mezzo con a bordo un marsalese, A. G.. Non è stato tanto l’urto quanto la caduta quello che ha provocato la morte di Montalto.

I sanitari del 118 hanno trasportato Montalto al pronto soccorso di Castelvetrano, dove è morto. Sul posto i carabinieri di Castelvetrano.