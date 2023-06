A Favignana la History and Politics Summer School

Dal 28 giugno all’1 luglio si terrà a Favignana l’VIII edizione della History and Politics Summer School, organizzata dall’Università di Palermo. Il tema di quest’anno è “Planet, Women and Peace”, in cui si affronteranno i temi più urgenti dell’attuale complessità sociale, dalle relazioni internazionali (guerra ed energia) alle questioni di genere, grazie ad autorevoli studiosi di varie Università italiane.

La prolusione della manifestazione sarà affidata a Romano Prodi, alla presenza del Rettore dell’ateneo di Palermo Massimo Midiri, il sindaco di Favignana Francesco Forgione e il prof. Giorgio Scichilone, direttore scientifico della Summer school.