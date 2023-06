Pallamano: il Giovinetto Petrosino ricevuto dal sindaco prima della finale Under 15

Ricevuti dal sindaco Giacomo Anastasi, presso il Municipio, i giovani atleti della formazione di pallamano Il Giovinetto Petrosino. I ragazzi di mister Onofrio Fiorino, il prossimo 5 luglio, partiranno per Misano Adriatico per disputare la fase nazionale del Campionato Under 15, dopo aver vinto lo scorso mese di maggio il titolo regionale nella Final eight disputata proprio al Palasport di Petrosino.

Il tecnico Fiorino, insieme ai due dirigenti Rocco Vinci e Maurizio Margeri, accompagneranno i 13 petrosileni in Emilia Romagna. “Per la nostra comunità è un orgoglio sapere che questi ragazzi rappresenteranno la Sicilia in un torneo nazionale – ha dichiarato il sindaco Anastasi – Abbiamo voluto augurare loro un grosso “in bocca al lupo” ricevendoli in Comune. Essere approdati all’ultimo atto della competizione è già un successo, adesso auspichiamo che si possa centrare un buon piazzamento anche in terra emiliana”.

A parlare è anche il tecnico Onofrio Fiorino: “Sono felice dell’iniziativa dell’Amministrazione che, ancora una volta, testimonia la sua vicinanza a questa società e, soprattutto, a questi ragazzi. Ci troveremo al cospetto delle migliori formazioni italiane: 16 squadre, divise in 4 gironi, con la classica formula del torneo “all’italiana”, si contenderanno il titolo. Noi siamo stati inseriti in un girone abbastanza impegnativo con il Camisano, testa di serie, il Camerano e il Bressano; le prime due si qualificheranno ai quarti di finale, mentre le altre giocheranno per decretare le posizioni dall’ottavo al sedicesimo posto. Ci tengo a sottolineare che, anche in questa occasione, indosseremo la maglia in memoria di Flavio che abbiamo già indossato in occasione delle finali regionali. Speriamo di poter andare più avanti possibile per portare in alto il nome di Petrosino e della Sicilia”.