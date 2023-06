I funerali di Gianfranco Parrinello in Chiesa Madre a suon di musica

Si terranno oggi i funerali del musicista Gianfranco Parrinello che ha letteralmente sconvolto il mondo della musica di Marsala e della Provincia di Trapani.

Stamani, alle ore 9 presso la Chiesa Madre, in vista della celebrazione dei funerali del pianista e musicista 52enne, ci sarà anche un momento musicale. Il coro Sound & Voices Gospel Choir omaggerà l’amico e compianto artista con delle musiche e dei canti.

“In suo onore, in accordo con i suoi cari, canteremo per lui nel giorno del suo ultimo saluto. Abbiamo avuto il privilegio di vivere anche noi dei momenti bellissimi con Gianfranco, momenti che hanno lasciato un’impronta indelebile nei nostri cuori. In questa occasione speciale, vogliamo rendere omaggio alla sua vita attraverso la potenza della musica”, afferma Rita Lo Grasso, direttrice dei Sound & Voices.