Fratelli d’Italia chiama il sindaco di Trapani… Giacomo Turano (e non è un errore)

Fratelli d’Italia Trapani rilascia una nota stampa contro l’Amministrazione comunale guidata da Giacomo Tranchida, assai polemica e… particolarmente surreale.

Così recita: “Trovo assai ipocrita che il sindaco di Trapani, Giacomo Turano, convochi la conferenza dei sindaci per lamentare criticità o aspettative in ordine al sistema ospedaliero trapanese, quando il principale protagonista dell’indirizzo politico sanitario in provincia di Trapani da anni è il suo fido alleato Mimmo Turano. Oltre a confrontarsi con lui per attuare il Cencelli in relazione alla lista “Trapani Tua” gli ponga anche queste questioni di maggior rilievo e non faccia stucchevole opposizione al Governo della Regione, impegnato a definire e realizzare le soluzioni“.

Nella nota, Fratelli d’Italia e il suo coordinatore comunale Maurizio Miceli, rivale di centrodestra del sindaco riconfermato, chiama – e non pare un errore ma più una volontà – il primo cittadino Giacomo Turano, quindi con il cognome dell’assessore regionale che ha sposato la ricandidatura di Tranchida.

“Turano e il sindaco Giacomo Turano mi ricordano la storiella dei ladri di Pisa, di giorno litigano e di notte fanno i loro affari insieme ma il gioco non regge; questo balletto testimonia una volta di più la totale inaffidabilità di Turano per la coalizione di centrodestra che sistematicamente divide per favorire talvolta i 5stelle e talvolta la sinistra, come nel caso di Trapani. Almeno abbiano il buon gusto di non pensare che gli agenti politici del centrodestra e soprattutto i cittadini siano ingenui“, così dichiara ancora Miceli.